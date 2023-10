Milan | Maignan squalificato per una giornata | quante polemiche inutili

(Di martedì 10 ottobre 2023) Come riportato dal giudice sportivo, ecco le sentenze sulle squalifiche in Serie A. Per ilun turno pere Theo Hernandez

b) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARAMike Peterson (): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco. MARTINEZ RIERA Josep (Genoa): ...Un turno di stop per Martinez (Genoa), Theo Hernandez e). Nessun provvedimento per il portiere del Torino, Vanja Milinkovic - Savic , dopo la segnalazione della procura federale. Il ...

Quante giornate rischia Maignan Dipende dalla "condotta violenta" La Gazzetta dello Sport

Nessun provvedimento per il portiere del Torino Vanja Milinkovic-Savic MILANO (ITALPRESS) - Dopo le gare dell'ottava giornata di Serie, il ...Mike Maignan salterà solo la partita contro la Juventus che si disputerà subito dopo la sosta. Il Giudice Sportivo ha infatti inflitto una sola giornata di squalifica al portiere del Milan dopo il ...