Milan | Leao | «La fascia da capitano sarebbe importante Poi…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 10 ottobre 2023) Rafael, attaccante del, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro del Portogallo. Le sue dichiarazioni Rafael, attaccante del, ha così parlato in conferenza stampa dal ritiro del Portogallo. Le sue dichiarazioni.DADEL– «Sì, certoun momento moltoper me, per la mia carriera e per la mia famiglia. Rappresentare la Nazionale è motivo di orgoglio, a maggior ragione con lada. Non lo so, chi lo sa..». CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA