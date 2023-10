Milan | l'agente di Pobega dopo la frecciata di Salvini | ' I risultati sono sotto gli occhi di tutti'

Curiosità: Il Corpo di polizia locale di Milano (dal 1860 al 1920 Pubblica sorveglianza urbana; dal 1920 al 1959 Corpo metropolitano di pubblica sicurezza; dal 1959 al 1979 Corpo di vigilanza urbana; dal 1979 al 2003 Corpo di polizia municipale di Milano), è il servizio di polizia municipale del comune di Milano. Gli agenti sono soprannominati ghisa probabilmente per via dell'uniforme scura, o per il simbolo in metallo sul loro cappello.