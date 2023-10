...viaggio in treno tra Manchester a Londra Sicuramente più dei 4 minuti di possesso palla del...se Mourinho vede sempre il rumore dei nemici (ma una volta si lamentò dell`assenza dei)...... di giorno lavora in una scuola, diventando presto l'idolo deiche lo ritrovano in ... contemporaneamente, il, il Riga FC, il Genoa, il Cagliari e il Le Havre, ma è la Salernitana a ...

Milan, il raccattapalle canta con San Siro. Leao: “Vero rossonero” | VIDEO Pianeta Milan

Il raccattapalle di San Siro canta con la Sud. Leao commenta: "Vero rossonero" Milan News

Thiaw carica l'ambiente verso la sfida contro il Borussia Dortmund, poi svela anche un retroscena su Marco Reus.Il rossonero Malick Thiaw ha parlato della sfida di Champions League di questa sera tra il Milan e il Borussia Dortmund ...