Migranti | l' ultradestra di Afd | ' Giorgia Meloni deve essere più restrittiva | vanno rispediti indietro'

(Di martedì 10 ottobre 2023) In Germania gli estremisti di destra di Afd hanno realizzato un importante risultato elettorale alle regionali di Baviera e Assia. Amici die Salvini, gli esponenti di Afd sono tra le peggiori ...

Quando iarrivano devono essere rispediti subito indietro, nel porto di origine". "Per questo siamo fermamente contrari che il governo tedesco sponsorizzi il soccorso in mare che salva le ...Così l'tedesca dell'Afd sale al secondo posto nel due Land. Un voto che vede la ... Nessuno per ora si dice intenzionato ad allearsi con gli estremisti, ma la loro campagna anti -...

Martin Bohm (Afd): «Meloni potrebbe essere più restrittiva. Noi abbiamo bisogno di una fortezza Europa, dove possibilmente non arrivi nessuno dal Mediterraneo. L'immigrazione è la madre di tutti i pro ...Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è "fermamente deciso" a mantenere al suo posto la ministra dell'Interno Nacy Faeser nonostante la sconfitta elettorale patita quale capolista del partito socialdemoc ...