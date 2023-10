Mezzoldo | donna esce a funghi e non rientra | ritrovata senza vita

Leggi su bergamonews

(Di martedì 10 ottobre 2023). Tragedia martedì (10 ottobre) a, in Val Brembana. Unadi 75 anni è statapriva didopo che era uscita a. La 75enne era uscita in mattinata. Non vedendolare, i suoi familiari hanno lanciato l’allarme. Subito è partita la macchina dei soccorsi, che ha visto impegnati elisoccorso, soccorso alpino e carabinieri. Le ricerche si sono concentrate nella zona indicata dai parenti, dove laera solita recarsi. Proprio lì, in una località impervia, è stato rinvenuto il corpo della 75enne, ormai priva di: lasarebbe caduta da circa 30 metri di altezza, forse a causa di un malore.