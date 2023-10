Meteo | piogge in arrivo | possibile cambio di passo dal weekend

(Di martedì 10 ottobre 2023) La prima decade di ottobre si chiude all’insegna del caldo con massime da record su diverse città come Torino, Modena, Firenze, Viterbo e Roma. Tempo ancora stabile nel corso dei prossimi giorni ma con graduale calo delle temperature. Con l’del secondodel mese l’anticiclone presente sul Mediterraneo potrebbe iniziare a cedere . Condizioniche si farebbero più instabili...

... presidente dell'AssociazioneProfessionisti (Ampro). Lunedì ci sono state temperature oltre ... Da luglio lesono state molte scarse, in agosto e in settembre è mancata più della metà delle ...... ma il cambiamento vero e proprio non sarà immediato e bisognerà aspettare la metà del mese quando è atteso un avanzata verso sud del treno di perturbazioni ed il ritorno dellead iniziare dal ...

Meteo: Estate fino al Weekend poi arriva l'Autunno con 10°C in meno e piogge. Parla il meteorologo Tedici iLMeteo.it

Quando finirà questo caldo estivo Un cambiamento significativo, che potrebbe essere anche repentino ed intenso, è atteso solo dal prossimo weekend, in particolare da Domenica 15 Ottobre; l’Autunno ...Tempo stabile nei prossimi giorni con l’anticiclone africano, locali piogge al Sud Poco da segnalare per i prossimi giorni con l’anticiclone africano disteso sul Mediterraneo che porterà ancora ...