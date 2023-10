Mestre e non solo. Le tragedie in Italia colpiscono il potere della delega

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 10 ottobre 2023) La tragedia di, con 21 morti, passeggeri di un bus che ha sfondato le barriere del viadotto che passava lungo la ferrovia èuna delle tante stragi che vedono implicati degli autobus. La mente va a quanto avvenuto dieci anni fa, il 28 luglio 2013, in provincia di Avellino, quando un autobus finiva una discesa piombando senza freni sulla barriera, sfondandola e precipitando dal viadotto di Acqualonga: morirono 40 persone. Le indagini sonoall’inizio. Già circolano in rete foto di barriere basse e arrugginite, stranamente interrotte, nel puntofuoriuscita, per circa 2 metri. La tragedia di Avellino avrebbe dovuto insegnare qualcosa o è un fatto totalmente differente? Quel viadotto aveva visto appena 4 anni prima, nel 2009, un completo intervento di ristrutturazione. Chi ha passato un terzo ...