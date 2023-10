Messina-Casertana | Serie C | tv | streaming e pronostici

(Di martedì 10 ottobre 2023)è un recupero della seconda giornata del girone C diC e si gioca mercoledì alle 20:45:. Il recupero trache si giocherò mercoledì sera in Sicilia mette in palio punti pesantissimi per la lotta alla salvezza. Le due squadre hanno lo stesso obiettivo in questa stagione, vale a dire cercare in qualche modo di togliersi dai playout. Sì, centrare la permanenza diretta sarebbe il massimo. Montalto, attaccante della(Lapresse) – Ilveggente.itNon è un buon momento per il, che nelle ultime cinque uscite ha vinto solamente una volta – contro l’Avellino – e cha ha perso prima il sentito derby contro il Catania e poi in casa del Sorrento. I ...

GIRONE C Monterosi -0 - 1. Sorrento -1 - 0. Catania - Latina 1 - 1. Crotone - Picerno 2 - 1. Giugliano - Taranto 2 - 1. Turris - Virtus Francavilla 1 - 3. Audace Cerignola - ...La partitadi mercoledì 11 ottobre in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per il recupero della seconda giornata del Girone C di Serie ...

Messina-Casertana dove vederla: Sky, NOW o Rai Sport Canale tv ... Goal.com

Il Messina attende la Casertana per riscattarsi Tempo Stretto

Per la Casertana due avvenimenti importanti in 24 ore. Domenica il primo in trasferta contro il Monterosi; ieri l'annuncio della data di sottoscrizione della convenzione per la costruzione ...Tutto quello che c'è da sapere sulla partita di mercoledì sera, recupero della seconda giornata: terna arbitrale, precedenti, squalificati ed ex della sfida ...