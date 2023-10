...un'alternativa daldegli svincolati o adattare Pirola e/o Mazzocchi in attesa del... modulo che ha conosciuto - e bene - anche quando realizzava caterve di gol con la maglia del. ...Il Napoli potrebbe intanto essere grande protagonista nelle prossima sessione di, dopo una ...bene in questa prima parte della stagione e anche sabato ha saputo limitare gli attacchi del, ...

MERCATO MILAN E TOP NEWS – La squalifica di Maignan e il mercato Pianeta Milan

Mercato Milan, Icardi ritornerà in Italia Le ultime Milan News 24

Stando a quanto rivelato a MilanNews.it, Krunic non risponderà alla convocazione della Bosnia per gli impegni di ottobre. L'obiettivo del giocatore sarebbe quello di riuscire ...Non solo Milan, anche Inter, Juventus e Fiorentina sono sulle tracce del talento armeno, che gioca in Russia. Affare possibile a 15 milioni ...