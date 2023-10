Meloni in visita alla Sinagoga di Roma | Odio verso un popolo C' è rischio di emulazione

(Di martedì 10 ottobre 2023) La Premier Giorgiahato ladiper mostrare solidarietàcomunità ebraicana e italiana. Al termine della, ha sottolineato che le drammatiche scene provenienti da Israele vanno oltre il tragico scenario di guerra, evidenziando l'l'interonei rastrellamenti e nella persecuzione dei civili, compresi bambini e giovani.ha enfatizzato la necessità di intensificare la protezione dei cittadini di religione ebraica anche in Italia, per prevenire ildidegli atti criminali da parte di Hamas. Ha dichiarato l'impegno a difendere questi cittadini da qualsiasi forma di antisemitismo e ha ...

Lo ha detto Giorgiadopo laalla sinagoga di Roma. 10 ott 13:04 Media: raid israeliano sul valico di Rafah Un attacco aereo israeliano ha colpito il valico di Rafah tra Egitto e Gaza, ...Così la premier Giorgiadopo laalla sinagoga di Roma. Questa, spiega il primo ministro italiano, vuol dire 'portare la solidarietà alla comunità ebraica romana e italiana perché nelle ...

Meloni visita la Sinagoga di Roma Corriere TV

Meloni visita a sorpresa la sinagoga di Roma Il Foglio

Giorgia Meloni è andata in visita alla sinagoga di Roma per esprimere vicinanza alla comunità ebraica italiana, dopo lo scoppio del conflitto in Israele ...“Portiamo la solidarietà alla comunità ebraica romana e italiana, perché nelle scene terribili che arrivano da Israele c’è qualcosa di più di quello che si vede in un normale, già tragico, scenario di ...