Meloni “Difenderemo gli ebrei anche nel nostro territorio”

(Di martedì 10 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Bisogna intensificare la protezione dei cittadini di religione ebraicasul. Il rischio di emulazione degli atti criminali che abbiamo visto da parte di Hamas potrebbe arrivareda noi.questi cittadini da ogni forma di antisemitismo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia, al termine di una visita alla Sinagoga di Roma in segno di solidarietà per l'attacco di Hamas a Israele.“Il senso di questa visita è chiaramente portare la solidarietà alla comunità ebraica romana e italiana. Nelle scene terribili che arrivano da Israele c'è qualcosa di più di quello che si vede in un normale ma già tragico scenario di guerra – ha sottolineato-. Nella caccia casa per casa ai civili, nel ...