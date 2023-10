Meloni | Biden | Sunak | Macron e Scholz | “Fermo sostegno ad Israele”

(Di martedì 10 ottobre 2023) (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio italiano, Giorgia, ha partecipato ieri sera a una riunione telefonica con il presidente degli Stati Uniti, Joe, il primo ministro britannico, Rishi, il presidente della Repubblica Francese, Emmanuel, e il cancelliere tedesco, Olaf, dedicata all’esame della grave crisi “apertasi dopo il barbaro attacco di sabato scorso perpetrato da Hamas ai danni dello Stato di”. I cinque Capi di Stato e di Governo, si legge in una nota di Palazzo Chigi, “hanno espresso unade una inequivocabile condanna degli spaventosi atti criminali di Hamas, che hanno causato un terribile numero di vittime innocenti, inclusi bambini, donne ed anziani. Si è ...

