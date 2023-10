(Di martedì 10 ottobre 2023) I consigli di amministrazione di, Società Generale d'informatica e, Soluzioni per il Sistema Economico, hanno deliberato oggi il progetto di fusione per incorporazione diin. Il ...

... Soluzioni per il Sistema Economico, hanno deliberato oggi il progetto di fusione per incorporazione diin Sogei. Il sistema informativo della fiscalità dele delle Agenzie Fiscali - spiega ...Il ministero dell'Economia starebbe infatti ultimando il progetto di fusione tra Sogei (il partner tecnologico del) e(la società partecipata dae Banca d'Italia che gestiva prima gli ...

Mef, Sose e Sogei si fondono, più forti le agenzie fiscali - Ultima ora ... Agenzia ANSA

Sogei-Sose, sì a fusione per incorporazione, Cannarsa: 'Contributo ... GiocoNews.it

I consigli di amministrazione di Sogei e Sose hanno deliberato oggi la fusione per incorporazione di Sose in Sogei, rafforzando il sistema informativo della fiscalità del Mef e delle Agenzie Fiscali.I consigli di amministrazione di Sogei, Società Generale d'informatica e Sose, Soluzioni per il Sistema Economico, hanno deliberato oggi il progetto di fusione per incorporazione di Sose in Sogei. (AN ...