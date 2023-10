Medjugorje Messaggio di oggi | cosa ostacola la nostra conversione?

Leggi su lalucedimaria

(Di martedì 10 ottobre 2023) La Madonna anel suoscelto per, ci mette in guardia da una cattiva inclinazione del nostro cuore. Tutto quello che la Madonna vuole trasmetterci è l’amore di Dio per ognuno di noi: maci impedisce di farne esperienza? La sua venuta in mezzo a noi, a, e ancora prima L'articolo proviene da La Luce di Maria.