Medio Oriente | duecento italiani stanno rientrando da Israele

(Di martedì 10 ottobre 2023) TEL AVIV () (ITALPRESS) – E' atterrato all'aeroporto di Pratica di Mare il primo dei due aerei dell'Aeronautica Militare che riporteranno in Italia circache hanno lasciato. “I voli sono attivati su richiesta della Farnesina e coordinati con la Difesa arriveranno a Pratica di Mare. Orgoglioso del gioco di squadra che ha coinvolto l'Ambsciata d'Italia in, il Consolato a Gerusalemme, l'UdC e i militari” ha scritto su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Foto: Agenzia Fotogramma (ITALPRESS).

Sebbene di fronte al massacro e al bagno di sangue si crede che non possa esserci altro atteggiamento se non quello di condanna netta, la guerra inè stata l'ennesimo pretesto utile per chi offre narrazioni distorte dei fatti. Dopo l'attacco di Hamas, l'organizzazione politica e paramilitare palestinese islamista, a Israele, ...... così, si conferma quanto " speciale " sia la relazione tra la superpotenza statunitense e il suo più importante (e più fedele) alleato in, a prescindere da chi sieda alla Casa Bianca ...

Il capoluogo lombardo si spacca sul conflitto che infiamma il Medio Oriente: in giornata previsto un presidio pro palestinesi e una fiaccolata a sostegno degli israeliani ...