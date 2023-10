Mazda3 e CX?30 | debutta l’esclusiva serie Nagisa Special Edition 2024

Esternamente la versione Nagisa presenta come colore di punta della gamma colori la tinta Zircon Sand Metallic (presente su tutta la gamma, ndr), abbinata a elementi esterni neri che ...L'allestimento Nagisa Special Edition 2024 arriva su. Spicca per colorazioni e finiture estetiche speciali, ispirato sul successo delle edizioni Homura , aggiungendo elementi sportivi all'estetica di tendenza " retrò moderna ". ...

Edizione speciale Nagisa per la Mazda3 e la CX-30 Agenzia di ... Italpress

Mazda CX-30 (MY2024), perché comprarla e perché no Motor1 Italia

ROMA (ITALPRESS) - Mazda presenta l'edizione speciale Nagisa per la Mazda3 e la CX-30 2024, con colorazioni e finiture estetiche esclusive. Basandosi sul s ...Colorazioni estetiche esclusive ed elementi sportivi di tendenza per l'edizione speciale Nagisa di Mazda 3 e Mazda CX30, l'arrivo sul mercato è per dicembre ...