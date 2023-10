Mazda - Un prototipo sportivo scalderà i cuori del Japan Mobility Show

(Di martedì 10 ottobre 2023) Laha pubblicato un teaser della concept che verrà svelata alil prossimo 28 ottobre: a quanto trapela, la Casa di Hiroshima punterà tutto sulla passione e sull'amore per le auto, rimanendo quindi fedele alla propria filosofia. Anche per questo, la protagonista dello stand per quanto riguarda il prodotto di serie sarà la MX-5 restyling. Il teaser di una nuova sportiva. Il, di cui per ora si conosce solo un'immagine del posteriore, sfoggia gruppi ottici a Led di forma semicircolare. Con la stessa illuminazione rossa troviamo anche il letteringe una doppia linea diagonale nella parte inferiore: tutto fa pensare a una sportiva e il taglio dei fari ricorda la Vision Study concept annunciata nel 2022 attraverso alcune ricostruzioni virtuali e mai ...

Curiosità: La Mazda 787/787B è uno sport prototipo costruito secondo i regolamenti FIA di Gruppo C, per gareggiare nella 24 Ore di Le Mans e nel Campionato mondiale sportprototipi. La particolarità della vettura sta nel propulsore che la spinge, un motore rotativo Wankel, qui in una versione quadrirotore denominata R26B; è stata la prima vettura a vincere la 24 ore di Le Mans (1991) con questo tipo di motore.

La Casa di Hiroshima punterà tutto sulla passione e sull'amore per le auto. Allo stand anche il restyling della MX-5 e la Mazda2 Bio Concept alimentata a biodiesel