Max Allegri scala la classifica? Ma la Juve di rimessa non piace a nessuno

(Di martedì 10 ottobre 2023) Nell'ottava giornata di campionato laha vinto il derby col Toro, il Milan è volato in testa allada solo e il Napoli ha perso in casa con la Fiorentina. Il Derby della Mole è una gara che un tempo coinvolgeva due delle squadre migliori del campionato, ma che adesso vede invece Torino entus in fase di stanca: hanno vinto 2-0 i bianconeri, pur privi di due pedine importanti come Vlahovic e Chiesa. In assenza di azioni ben congegnate, i bianconeri hanno approfittato di due calci d'angolo per andare in gol e in entrambe le occasioni sono stati determinanti gli errori in uscita di Milinkovic. I granata hanno tirato in porta una sola volta con Zapata, che sembra l'ombra (è in palese sovrappeso) di quello che trascinava l'Atalanta. Laha giocato dicome sempre, incurante del ...