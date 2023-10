Mattarella | Sulle Province una transizione interrotta

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 10 ottobre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 10 ottobre 2023 "Le norme attualmente in vigore, che disegnano strutture e ambiti delle, sono legate, ­- come poc'anzi ricordava il Presidente de Pascale - in definitiva, a una. E anche per questo, indipendentemente dai giudizi sul merito del percorso allora ipotizzato, – giudizi che io non posso esprimere, come è noto - creano vuoti e incertezze che non possono prolungarsi, rischiando che cittadini e comunità paghino il prezzo di servizi inadeguati, di competenze incerte, di lacune nelle funzioni di indirizzo e di coordinamento. La Costituzione richiede di essere attuata.", le parole dialla 36ª Assemblea annuale delled'Italia. / Qurinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev