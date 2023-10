... ile' un banco di prova pure per le Province, chiamate a essere importanti soggetti attuatori di molti progetti'. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo a L'..."Oggi, le Province sono chiamate a un importante appuntamento: l'attuazione del. Si tratta di un'occasione storica per l'Italia, e lo è anche per l'Europa - ha detto ancora- . La sua ...

Mattarella, Pnrr occasione storica, ora impegno di tutti - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Pnrr, Mattarella: piena riuscita è interesse comune che impegna tutti Tiscali Notizie

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 ott - "Oggi, le Province sono chiamate a un importante appuntamento: l'attuazione del Pnrr. Si tratta di un'occasione storica per l'Italia, e lo e' anche per ...Roma, 10 ott. (askanews) – “Il Governo, al fine di responsabilizzare tutti gli enti impegnati nella delicata misura, intende adottare uno specifico provvedimento normativo” per l’attuazione dei Piani ...