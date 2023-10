Matrix Resurrections | la spiegazione del finale del film

(Di martedì 10 ottobre 2023) Due decenni dopo l’ultimodi, nel 2021 Lana Wachowski è tornata all’epopea cyberpunk per raccontare un’ultima storia. Una notizia che ha entusiasmato non poco i fan della saga fantascientifica, dando loro la possibilità di vedere dove sono finiti i loro amati personaggi dopo la guerra con le macchine. È sicuramente una storia allettante, che riprende tutti gli stessi punti dell’originale, ma che ha qualcosa di diverso. Inaspettatamente, due dei personaggi principali del franchise tornano dalla morte ma, soprattutto, questo non è lo stesso tipo didiche i fan ricordano. Non ci sono proiettili che volano in ogni scena: è molto più metaforico e presenta una conclusione che richiede agli spettatori capacità interpretative. Cerchiamo dunque di fugare ogni vostro dubbio o domanda in questa ...

10 ottobre :. 11 ottobre : Once Upon a Star. 13 ottobre : Il convegno. 15 ottobre : Camp Courage, La Finestra di Fronte, Harem Suare, Cuore Sacro. 17 ottobre : The Devil on Trial ...Il supervisore agli effetti visivi è Pete Bebb ("Animali fantastici e dove trovarli", "Inception") e la costumista è Lindsay Pugh ("", "Krypton"). Le musiche sono di Harry Gregson ...

Matrix Resurrections: la spiegazione del film e del suo finale Cinefilos.it

I film Netflix di ottobre 2023: un mese intrigante Everyeye Cinema

Gazette reporter Jennifer Mulson tells a few of her spooky tales with the hope readers return the favor with tales of their own.Un approfondimento su Matrix Resurrections, con dettagli sulla trama, il cast e il significato complessivo del film.