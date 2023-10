Matilde Gioli sogna la maternità | “Pronta anche all’adozione”

Leggi su dilei

(Di martedì 10 ottobre 2023)è uno dei volti più amati del piccolo schermo, ma alla grande popolarità televisiva fa da contraltare un’ estrema discrezione quando si parla della vita privata dell’attrice. Da sempre lontana dal gossip, l’interprete di ‘DOC-Nelle tue mani’ ha raramente parlato del suo fidanzato Alessandro Marcucci e dei suoi progetti di coppia, ma in una recente intervista si è concessa una piccola eccezione alle regole. Innamorata e felice,ha rivelato di avere un grande sogno nel cassetto con la sua dolce metà: diventare mamma,ricorrendoe l’amore per Alessandro Marcucci E’ decisamente un momento felice per. Ai successi sul piccolo schermo l’interprete di ‘DOC- Nelle tue mani’ ...