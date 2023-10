Masters 1000 Shanghai 2023 | Sinner esce di scena | è Shelton a prendersi i quarti

Leggi su sportface

(Di martedì 10 ottobre 2023) Sorride a Benil primo confronto tra lo statunitense e Jannik. L’altoatesinosconfitto in rimonta 2-6 6-3 7-6(5) agli ottavi di finale deldi, dopo un tie break che lo ha visto rimontare dallo 0-4 al 5-4. Alla fine peròalza il livello e ria chiudere dopo due ore e trentadue minuti di gioco, conquistando la terza vittoria in carriera contro un top 10. Aidi finale l’americano se la vedrà contro Sebastian Korda. Rimane comunque un’esperienza asiatica da incorniciare perche ha vinto l’Atp 500 di Pechino, si è qualificato aritmeticamente per le Nitto ATP Finals di Torino e ha raggiunto la quarta posizione del ranking Atp. LA PARTITA – ...