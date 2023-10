Masters 1000 Shanghai 2023 | programma | orari e ordine di gioco mercoledì 11 ottobre

(Di martedì 10 ottobre 2023) Ildi11con glie l’didel torneodi. Terminano gli incontri di ottavi di finale, con in campo di nuovo il numero uno Carlos Alcaraz, opposto a Dimitrov nel match che apre la sessione serale ino cinese. Ad aprire ilJarry e Schwartzman, a chiuderlo Paul e Rublev. Nel mezzo anche Humbert e Wolf a caccia di un posto nei quarti. Di seguito l’dicompleto. STADIUM COURT Ore 06:30 – (22) Jarry vs Schwartzman a seguire – (32) Humbert vs Wolf Ore 12:30 – (1) Alcaraz vs (18) Dimitrov a seguire – (12) Paul vs (5) Rublev SportFace.

Per la prima volta in carriera, il numero 82 del mondo giocherà un quarto di finale in un. Il suo percorso al Qizhong Tennis Center, dove ha eliminato anche il numero 11 ATP Alex De ...Serve Fábián Marozsán, per centrare per la prima volta i quarti di finale in un. Quante emozioni in questo game, Ruud rimane aggrappato alla partita salvando un match point e sul 40 ...

Due giorni fa, l'ungherese Fabian Marozsan ha festeggiato il 24mo compleanno. Oggi, seppur dopo 48 ore di attesa, si è fatto il più bel ...Il momento positivo della stagione di Grigor Dimitrov prosegue. Dopo i quarti di finale del torneo di Pechino, il tennista bulgaro conquista gli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai. Al terzo ...