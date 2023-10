Masters 1000 Shanghai 2023 | Marozsan non si ferma | battuto anche Ruud Korda sconfigge Cerundolo

Leggi su sportface

(Di martedì 10 ottobre 2023) Aè il turno degli ottavi di finale nel penultimodella stagione. In attesa di Jannik Sinner, impegnato alle ore 12:30 contro Ben Shelton, sono due gli incontri già andati in scena e terminati questa mattina in Cina. Pesante la sconfitta di Casper, che è in piena corsa per un posto alle ATP Finals di Torino. Il norvegese è stato sconfitto in tre set da Fabian, tennista ungherese che molti ricorderanno fare impazzire Carlos Alcaraz nel torneo di Roma. Il magiaro è dotato di un talento sopraffino che nella giornata giusta può creare problemi a chiunque e lo si è vistonella giornata odierna, conche si è dovuto arrendere per 6-4 al terzo. Quarti di finale conquistati perche ora attende il vincente ...