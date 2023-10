Massimo Rossi torna alla guida del circolo del tennis di via Laviano a Caserta

(Di martedì 10 ottobre 2023). Nei giorni scorsi i soci del sodalizioticono, fondato nel 1959, hanno proceduto come da statuto alle elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo per il quadriennio 2023-2027. Presidente è stato elettochedeldopo sette anni, avendoto il sodaliziotico dal 2009 al 2015, gli successe Fabio Provitera e con le elezioni attuali c’è stato un nuovo passaggio di testimone fra i due. Il ruolo di vicepresidente e tesoriere sarà ricoperto da Aurelio Scotti; segretario sarà Gianpaolo Papiro. Il nuovo esecutivo ha delineato anche gli incarichi: Espedito Scala sarà il responsabile delle risorse umane e dei rapporti istituzionali; Mario ...

Ha un popolo intero dietro di sé, arancione, come giallo era il muro del tifo per Valentino. ... Molte persone non immaginano cosa ci vuole per raggiungere illivello assoluto di uno sport.... quando al Centro Commerciale Le Befane, ore 10.30, la giornalista Federica Cappelletti, moglie di Paolo, racconterà l'Eroe del Mundial 1982 assieme aMignanelli di Rai News 24 e ...

NUOVO PRESIDENTE. Massimo Rossi torna alla guida del TC ... sportcasertano.it

Delta Informatica Cento sbarca all'estero: acquisita dagli olandesi il Resto del Carlino

Vasco Rossi, terribile condanna per il cantautore italiano: 1 anno e 10 mesi. Ecco i dettagli sulle gravi accuse ...Un dramma sul destino simbolizzato in scena da un trio di Parche che avvolgono il protagonista con i loro fili rossi, stabilendo il tempo della ... dell' Opera di Roma salirà Rinaldo Alessandrini, ...