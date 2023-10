Massimiliano Varrese e Heidi Baci | il surreale colpo di scena!

(Di martedì 10 ottobre 2023) New Martina e Patrizio Chianese fidanzati: Ulteriori Indizi su una Possibile Relazione?Arrivano i complimenti e gli auguri di Oriana Marzoli a Edoardo DonnamariaAlessandro Rosica e la previsione su Antonella Fiordelisi: rimarrà sempre più sola! Anticipazioni GF 12 ottobre 2023, incredibiledi scena all’interno del reality show:insieme?: NUOVA COPPIA? COSA EMERGE NEL DETTAGLIO- Nel corso delle ultime ore, nella casa del GF, sta accadendo davvero di tutto: non solo Beatrice e Garibaldi, a tenere banco ora sono anche, i quali sembrano essere nuovamente vicinissimi! “Non devi giocare con me” afferma ...

... Leggi anchesbotta dopo la diretta del Gf per Heidi Baci Dal suo canto, Beatrice ha rivelato di aver apprezzato tanto il cambiamento di Paolo e, proprio per questo, si augura ...Jane si è presentata con una lettera della regista Cinzia TH Torrini che le dava ragione, così come, totalmente dalla parte della Alexander. Tuttavia, il popolo dei social la ...

Massimiliano e Heidi hanno un rapporto che potrebbe essere definito controverso. Più volte la concorrente ha ribadito e sottolineato di non essere interessata all'attore, per le troppe conseguenze che ...Massimiliano Varrese, già sveglio di prima mattina, conversa con Alex Schwazer di Heidi Baci e del loro rapporto più rilassato negli ultimi giorni.