(Di martedì 10 ottobre 2023) Nulla da fare, il famoso ‘reset’ al Grande Fratello è durato quanto un gatto in tangenziale. Stamani appena si è alzatoVarrese è andato in giardino ed ha iniziato a sparlare diLuzzi. L’attore ha confidato ad Alex Schwazer di aver visto delledella sua collega. Secondo Varrese questo sarebbe sintomo die rabbia e per avvalorare la sua tesi ha addirittura scomodato la medicina tradizionale cinese. “Ieri sera mi sono accorto di una cosa. Con quella cattiveria mi ha guardato dritto. Ha delledentro gli. Secondo alcune cose della psicosomatica della medicina tradizionale cinese quando hai lecosì...

Grande Fratello, Varresee la fa fuori dal vaso con Beatrice Dopo la puntata andata in onda ...Varrese , infatti, a cui la Luzzi non sta per niente simpatica e che non fa nulla per ...Al centro del dibattito, l'atteggiamento diVarrese nei confronti di Heidi. Rivolgendosi a Fiordaliso, ha riferito cosa aveva detto la 26enne: Adesso te lo spiego io. "Perché è ...

Massimiliano esagera contro Beatrice: "Ha venature gialle negli occhi, bile" Biccy

Grande Fratello, Massimiliano ‘esagera’ ancora con Beatrice: «Ho detto a Giuseppe di sacrificarsi. E’ l’unica DavideMaggio.it

Massimiliano Varrese è peggio di quello che pensavamo ... ma neanche a uscire dal ruolo della soap opera che l'ha resa celebre (anche) in italia. È esagerata in ogni sua manifestazione e la cosa bella ...Nona puntata del Grande Fratello, niente non ce la si fà. Il reality non ingrana la marcia giusta, anzi a dir la verità sembra stia ...