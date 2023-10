Maserati Mistral - Il primo vento del Tridente

Leggi su quattroruote

(Di martedì 10 ottobre 2023) Tra le tante coupé della, lasegna un capitolo importante nella storia del. Innanzitutto, l'auto della Casa di Modena inaugura la fortunata serie di modelli dedicati ai venti, rendendo omaggio al Maestrale:, appunto. Per molti, inoltre, laè la granturismo più iconica del marchio: non a caso, il costruttore l'ha scelta per il debutto del programmaClassiche, avviato nel 2021 per certificare l'autenticità del patrimonio storico. Magnifica sessantenne. Lacompie 60 anni proprio in queste settimane. Presentata al Salone di Torino del 1963, entrò in produzione nel 1964, esibendo una carrozzeria da elegante granturismo a due posti con coda fastback (nata dalla matita di Pietro Frua). Fu anche l'ultima auto del ...