Martin Scorsese sul Barbenheimer | Ha fatto emergere un cinema diverso per la prima volta in 20 anni

Leggi su movieplayer

(Di martedì 10 ottobre 2023) Per, il fenomenoè stato "qualcosa di speciale" in grado di innescare una "tempesta perfetta". Dopo aver criticato il sistema dei blockbuster,si è espresso sul fenomeno, ovvero l'uscita combinata di Barbie e Oppenheimer, che secondo lui ha innescato la "tempesta perfetta". "Penso che la combinazione di Oppenheimer e Barbie sia stata qualcosa di speciale. Sembrava essere, odio questa parola, la tempesta perfetta", ha dichiarato il regista di Killers of the Flower Moon in un'intervista all'Hindustan Times. "È arrivata al momento giusto. E la cosa più importante è che la gente è andata a vederli in sala. E credo che questo sia meraviglioso". Sebbeneabbia dichiarato di non aver ancora visto …