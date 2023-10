Mario Giuliacci | arriva la sentenza definitiva | quando finisce il caldo

(Di martedì 10 ottobre 2023) Ma? Siamo ormai ad ottobre inoltrato eppure queste belle giornate hanno ancora il sapore dell’estate. Ma qualcosa sta per cambiare:ha annunciato che ancora qualche giorno e poi diremomente addio alanomalo che continua ad essere il protagonista. Dunque segnatevi questa data, perchè cambierà tutto. Leggi anche: Meteo, eccoilin Italia Leggi anche: Lutto tra i vip italiani: muore a 39 anni dopo aver partorito, in arrivo il vero autunno Ancora qualche giorno e diremo definitamente addio all’estate 2023. Il Colonnello, sul suo sito ...

Saranno gli ultimi giorni di 'caldo anomalo' in Italia, a breve l'estate finisce davvero e l'autunno farà il suo ingresso. È questa la previsione del colonnelloche sul suo sito di previsioni del tempo annuncia che 'il prossimo weekend si prospetta interessante perché cambierà lo scenario a livello europeo e avremo delle conseguenze anche in ...Ma quando arriverà, davvero, l'autunno Secondo il team del colonnello, già dal prossimo weekend lo scenario potrebbe cambiare. Dopo un anticiclone in rinforzo, 'il vasto promontorio ...

Meteo, Giuliacci ha la data della fine del caldo: ecco le piogge significative Il Tempo

Mario Giuliacci, addio-estate nel peggiore dei modi: meteo, data e sentenza Liberoquotidiano.it

La situazione meteo vede ancora sole e caldo protagonisti, ma la tendenza a lungo termine mostra la possibilità di un primo assaggio di freddo e neve. Insomma, un possibile clamoroso ribaltone che, in ...Tuttavia, secondo il meteorologo, la situazione potrebbe essere anche ben peggiore di quella messa in luce dalle simulazioni al computer. I danni alle coltivazioni stimati dalle proiezioni, ...