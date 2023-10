Margot Robbie e Brad Pitt produrranno il remake di The Thin Man

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 10 ottobre 2023) Le case di produzioni delle due celebrity, la LuckyChap die la Plan B disono in trattative per co-produrre ildi TheMan (L’uomo ombra) classico comedy mistery del 1934 incentrato sulla storia di due coniugi che indagano sul misterioso omicidio di un loro conoscente, determinati a trovare il colpevole. Secondo alcune fonti infatti, sembrerebbe che a causa dello sciopero WGA e SAG-AFTRA che ha visto coinvolti migliaia di artisti nel mondo di Hollywood, non sia ancora stata avviata alcuna discussione sul casting. Tuttavia entrambe le società di, che in questo caso lavorerebbero congiuntamente, sarebbero state intenzionate ad acquisire i diritti già da prima delle proteste. Anche in passato però questo ...