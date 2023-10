Marco Buti | Il mondo va a fuoco L' Europa marci unita sulle riforme o sarà molto rischioso

(Di martedì 10 ottobre 2023) Intervista all'ex d.g. della divisione economia della Commissione Ue, ex capo di gabinetto di Paolo Gentiloni, padre della proposta sul nuovo Patto di stabilità: "La guerra in Medio Oriente porterà conseguenze sull'economia, i mercati, i prezzi dell'energia. Serve un soprassalto di responsabilità. Mes? Serve anche la garanzia dei depositi bancari, ma la ratifica italiana servirebbe a far capire che il governo gioca il gioco europeo seriamente"

Conducono Valeria Manieri (Radio Radicale) e Ruggero Po (giornalista, ASviS)., Titolare della cattedra Tommaso Padoa Schioppa all'Istituto Universitario Europeo Angela Mauro, Corrispondente per Huffpost a Bruxelles Antonio Villafranca, ISPI Director of Studies and Co ...... l'ex Presidente della Bce Jean - Claude Juncker, l'ex Governatore della Banca del Portogallo, Vitor Constancio, l'ex eurocommissario Pierre Moscovici, gli economisti Marcello Messori,, ...

