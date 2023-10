Manifestazione pro Hamas ad Amman | Giordania | video

(Di martedì 10 ottobre 2023) Nella capitale dellaè attualmente in corso unaa sostegno della Palestina.I manifestanti chiedono che il governo entri in guerra e sostenga.“Vai avanti,. Tu sei l'arma e noi siamo i proiettili", canta la gente.

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "Chi inneggia a Hamas va considerato complice". Così Matteo Salvini a Quarta Repubblica su Rete4. "Il servizio che avete mandato in onda dovrebbe preoccupare la Cgil. Dicono che sono resistenti? Sono assassini. Non è ...

In centro a Milano lain favore della Palestina. "Intifada fino alla vittoria", gridano i partecipanti e dal palco vengono scanditi attacchi a Israele, al sindaco Sala, al governo italiano'Quella terra è dei palestinesi, lo stato d'Israele non ha alcun diritto di esistere'. Non lascia spazio a compromessi la voce dei manifestanti che martedì 10 ottobre si sono riuniti in piazza ...

Da Meloni a Provenzano: schieramento bipartisan alla manifestazione pro-Israele. Ma M5s si sfila Il Sole 24 ORE

Centinaia di persone in piazza Mercanti a sostegno della nuova intifada esplosa sabato dopo gli attacchi dei miliziani islamisti di Hamas contro lo stato ebraico ...«Israele terrorista, Palestina libera», è il grido che si alza da piazza dei Mercanti, a Milano, dove alcune centinaia di persone si sono radunate per ...