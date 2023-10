Manifestazione CGIL Roma | Landini coi lavoratori | ma dov' era quando c' era il Green pass?

(Di martedì 10 ottobre 2023) Qualche giorno addietro, allana dellaera più battagliero che mai. Ha detto che è il momento di ribellarsi per difendere il lavoro, il salario minimo, la democrazia, i diritti e la costituzione. Tutte battaglie sacrosante, sia chiaro, con le quali non possiamo che e

" Noi rappresentiamo la maggioranza di questo Paese ", ha detto Maurizio Landini dal palco dellaorganizzata sabato scorso dalla. Dove noi, forse, era riferito a quelli in piazza. Nelle parole di Landini quindi ("non siamo qui come singoli, ma come persone") si evoca una ...Ce ne sono di video che dovrebbero far imbarazzare Maurizio Landini , la suae quella piazza ... Ricordate la grandedi sabato a Roma Ricordate il commosso discorso del segretario ...

“Noi rappresentiamo la maggioranza di questo Paese”, ha detto Maurizio Landini dal palco della manifestazione organizzata sabato scorso dalla ...Dopo l'inno contro Giorgia Meloni, Quarta Repubblica pizzica i manifestanti al corteo della Cgil che lodano i miliziani palestinesi ...