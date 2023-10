Mangiano e non pagano Ristoratore posta la foto | Regolate il conto

(Di martedì 10 ottobre 2023) Un locale nel Catanzarese condivide su Facebook l'immagine di due clienti che hanno consumato due pizze senza pagare il. Il richiamo agli utenti: "Non è una gogna pubblica, invitiamo a toni civili"

ù Gran parte dei commenti al post è favorevole all'iniziativa, mamancano i dissenzienti. Da qui la precisazione: "Vi abbiamo letto con interesse e abbiamo spiegato ancora più ampiamente le ...CATANZARO " Hanno consumato due pizze, mahanno pagato il conto. E i titolari del locale hanno postato le loro foto (oscurando i volti) su Facebook, invitandoli a rimediare alla dimenticanza. L'episodio è avvenuto a Montepaone, sulla ...

Mangiano e non pagano, ristoratore posta la loro foto su Facebook: “Regolate il conto” La Stampa

Mangiano la pizza e scappano, il ristoratore pubblica la foto su Fb: “Vi siete dimenticati di pagare, venite … la Repubblica

Un locale nel Catanzarese condivide su Facebook l'immagine di due clienti che hanno consumato due pizze senza pagare il conto. Il richiamo agli utenti: "Non è una gogna pubblica, invitiamo a toni civi ...Hanno consumato due pizze in un locale del Catanzarese, ma non hanno pagato il conto. I titolari della pizzeria hanno pubblicato le loro foto invitandoli a rimediare ...