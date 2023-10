Mancata partecipazione del Napoli alla Supercoppa | il legale | “Rischio penalizzazione”

(Di martedì 10 ottobre 2023) L’avvocato Enrico Lubrano si è soffermato sulle conseguenze delladelin Arabia. In un’intervista esclusiva con Radio Punto Nuovo, ildelEnrico Lubrano ha spiegato che ilrischia unain caso diitaliana in terra araba. Secondo il, se ilnon parteciperà a una competizione come lao il campionato, la sanzione prevista è la sconfitta a tavolino e un punto di. Tuttavia, Lubrano ha sottolineato che situazioni di forza maggiore, come la crisi in ...

... che chiaramente, sta facendo discutere e che se confermata rischierebbe di danneggiare gli azzurri i viola: 'Non si può escludere il rischio di penalizzazione in caso dialla ...La modella venezuelana, diventata popolare per laal "Grande fratello" 2004, è ... prima di godersi un po' di serenità, quella che le ènegli ultimi anni di lotta contro il ...

Avv. Lubrano: “Mancata partecipazione di Napoli Ecco la possibile sanzione” CalcioNapoli1926.it

Lubrano: "Napoli Se non partecipa alla Supercoppa rischia la ... il mio napoli

"Napoli e Fiorentina rischiano di essere penalizzate se non giocassero la Supercoppa": a parlare è l'Avvocato Lubrano a Radio Punto Nuovo ..."Non si può escludere il rischio di penalizzazione per il Napoli in caso di mancata partecipazione alla Supercoppa italiana in terra araba. Chiaramente, dovesse arrivare poi in campionato, si può ...