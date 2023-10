Secondo una prima ricostruzione,il tuffo in acqua la 67enne avrebbe avuto un primoe ha chiesto di risalire a bordo del natante, dove però le sue condizioni sono peggiorate. Trasportata ......dall'installazione di grossi contenitori per il conferimento indiscriminato dei rifiuti e... Torre del Greco,a scuola: paura per una bimba di 9 anni Trasportata d'urgenza all'ospedale ...

Malore dopo il bagno in mare, muore a Cagliari turista americana Giornale di Brescia

Tragedia sul traghetto al Porto di Ischia: turista muore dopo un malore Fanpage.it

Secondo una prima ricostruzione, dopo il tuffo in acqua la 67enne avrebbe avuto un primo malore e ha chiesto di risalire a bordo del natante, dove però le sue condizioni sono peggiorate. Trasportata a ...Una turista americana di 67 anni, appena sbarcata da una nave da crociera, si è sentita male dopo un bagno nel litorale di Cagliari ed è morta. È successo nella tarda mattinata di oggi nel tratto di ...