(Di martedì 10 ottobre 2023) Mattia, Andreae Flaviosi sono qualificati per gli ottavi di finale del challenger spagnolo di(145.000 di montepremi sul cemento). Mattia(144) ha superato ...

Malaga: vittorie per Bellucci, Vavassori e Cobolli Tiscali

Sinner dopo la vittoria a Pechino: "Sarò a Malaga in Coppa Davis, voglio le ATP Finals" Sky Sport

Mattia Bellucci, Andrea Vavassori e Flavio Cobolli si sono qualificati per gli ottavi di finale del challenger spagnolo di Malaga (145.000 € ...Il mancino di Castellanza supera il primo turno in rimonta contro il più quotato spagnolo: sotto di un set e di un break si impone 4-6 6-3 6-2. «Ho tenuto il mio ritmo e ottenuto un bel risultato in u ...