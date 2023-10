... frutto dellea Saint Tropez e Vilnius dello scorso anno) non sembrano condizionare Mattia Bellucci, qualificatosi per il secondo turno del challenger sul cemento di(125 mila euro di ...

Malaga: vittorie per Bellucci, Vavassori e Cobolli SuperTennis

Colpaccio di Mattia Bellucci a Malaga: battuto Carballes, numero 61 ... MalpensaNews.it

Le pesanti cambiali in scadenza in queste due settimane nella classifica mondiale (ben 185 punti, frutto delle vittorie a Saint Tropez e Vilnius dello scorso anno) non sembrano condizionare Mattia Bel ...Il mancino di Castellanza supera il primo turno in rimonta contro il più quotato spagnolo: sotto di un set e di un break si impone 4-6 6-3 6-2. «Ho tenuto il mio ritmo e ottenuto un bel risultato in u ...