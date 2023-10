Mafia | il clan di Enna si era riorganizzato dopo la scarcerazione del boss | sette arresti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 ottobre 2023)ladella famiglia mafiosa disi era riorganizzata. È quello che hanno scoperto i carabinieri del Ros, titolari di un’indagine della procura di Caltanissetta. Il gip del tribunale nisseno ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare perpersone. Per Sebastiano Gurgone, Sebastiano Calcagno,Giuseppe Scibona e Cristofero Scibona, tutti residenti a Valguarnera Caropepe, è stata disposta la custodia in carcere per associazione a delinquere di stampo mafioso, aggravata dalla disponibilità di armi, ed estorsione aggravata dal metodo mafioso. Finiscono, invece, ai domiciliari Antonino Martorana, accusato di riciclaggio; Filippo Greco, indagato per assistenza agli associati, e Rosario Catalano, accusato di usura. Le indaginisi sono focalizzate sulla Valle del Dittaino, di ...