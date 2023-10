Madre scellerata | nessun problema psichiatrico | il pm spara a zero su Alessia Pifferi

(Di martedì 10 ottobre 2023) «Non ci sto ad essere preso in giro,non ha alcunmentale e ha avuto un atteggiamento scellerato nei confronti della figlia». Il pm di Milano Francesco De Tommasi, rappresentante dell'accusa insieme alla collega Rosaria Stagnaro, rigetta i presupposti con cui i medici del carcere di San Vittore arrivano alla conclusione, insieme ai consulenti della difesa, che, imputata per l'omicidio della figlia Diana, morta di stenti a soli 18 mesi, necessiti di una perizia psichiatrica per stabilire la capacità di stare nel processo in corso davanti ai giudici delle corte d'Assise e la capacità di intendere e volere al momento dei fatti. Per il pm siamo di fronte «all'assenza a oggi di basi tecnico scientifiche che giustifichino un accertamento sotto il profilo delle ...

"Non ci sto ad essere preso in giro, Alessia Pifferi non ha alcun problema mentale e ha avuto un atteggiamento scellerato nei confronti della figlia". Il pm di Milano Francesco De Tommasi, ...

