L’ultimatum di Hamas agli abitanti del sud di Israele | «Lasciate la città di Ashkelon»

Leggi su open.online

(Di martedì 10 ottobre 2023) Sono ripresi gli attacchi su larga scala disu «obiettivi di» a Gaza, mentre a Tel Aviv risuonano le sirene. Una salva di razzi è stata lanciata dalla Striscia verso il centro di, compresa l’area di Tel Aviv, dove è presente lo scalo aereo Ben Gurion. Mentre l’esercito israeliano ha intensificato gli attacchi contro il gruppo terroristico a Gaza. Un raid via cielo ha infatti colpito il valico di Rafah tra Egitto e la Striscia, lasciando «un buco che ostacola il transito verso e dalla parte egiziana», scrive il Washington Post. Il valico in questione era stato appena riparato in seguito a un attacco aereo da parte di Tel Aviv ieri sera, precisa a Sky News Arabia Iyad al-Bazum, portavoce del ministero degli Interni di Gaza controllato da. Sono stati circa 200 gli obiettivi colpiti nella ...