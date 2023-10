L' Ue contro il blocco di Gaza | ribalta lo stop agli aiuti alla Palestina

In un'intervista al Deutschlandfunk, il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock ha chiuso ogni possibilità di mediazione sulla proposta di Giorgia Meloni

Avevano bloccato l’importazione di grano ucraino per proteggere e tutelare i propri agricoltori contravvenendo alle imposizioni della Ue ma ora Polonia , Slovacchia ed Ungheria sono state citate da Kiev , che non è membro dell’Unione Europea, ...

Un botta e risposta secco e anche la segretaria del Pd ha scelto di tirare fuori gli artigli. I socialisti europei, Joseph Borrell in Ue, il Pd in Italia. La premier Giorgia Meloni li mette in fila ...