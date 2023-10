Luciano Spalletti sfida i giornalisti | occhio alla scritta sul foglio

(Di martedì 10 ottobre 2023) "Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli. Non c'è altra strada". Questo è uno dei mantra storici dicon il quale, riprendendo una celebre frase di William Shakespeare, ha voluto trasmettere la sua filosofia di calcio, ma anche di vita. Da allenatore non è mai stato banale. E non ha mai guardato in faccia nessuno. Come, per esempio, quando relegò in panchina Francesco Totti, preferendogli il più giovane e pimpante Mohamed Salah. O, ancora, quando accompagnò gentilmenteporta Lorenzo Insigne, sostituendolo con un giocatore georgiano allora ai più sconosciuto: Khvicha Kvaratskhelia. E, da commissario tecnico della Nazionale italiana, non ha certo cambiato il suo stile. Soprattutto quando deve interfacciarsi con i media, nelle conferenze stampa pre e post partita. L'Italia di ...

