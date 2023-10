Lucha y Siesta a rischio La Regione Lazio contro il centro antiviolenza

(Di martedì 10 ottobre 2023) Circa dieci anni fa a Roma le attiviste dioccupavano un ex-stabile Atac per costruirci untransfemministae Action faceva lo stesso con un ex first appeared on il manifesto.

La Regione Lazio è pronta a sfrattare la casa delle donne '', ma l'approvazione della delibera slitta per alcune modifiche necessarie. La giunta guidata dal presidente Francesco Rocca oggi si preparava a mettere la parola fine all' associazione ...Arrivano fino in Parlamento gli echi della decisione della giunta regionale del Lazio di fermare il progetto della casa per le donne vittime di violenza. Il centrosinistra - non solo regionale - si mobilita per salvare la realtà romana, accusando la giunta di non tutelare i diritti delle donne. E ottiene un primo risultato: l'...

Lucha y Siesta, “Rocca si fermi: giù le mani dalla casa delle donne” Repubblica Roma

La Regione Lazio "sfratta" le donne di Lucha y Siesta. Così Rocca cancella Zingaretti RomaToday

La discussione sulla delibera di giunta per la revoca della convenzione alla casa delle donne Lucha y Siesta è slittata alla seduta di venerdì ...La Regione Lazio è pronta a sfrattare la casa delle donne 'Lucha y Siesta', ma l'approvazione della delibera slitta per alcune modifiche necessarie. (ANSA) ...