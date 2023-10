Luca Magliano torna a Pitti Uomo | sarà Guest Designer dell' edizione di gennaio

Leggi su gqitalia

(Di martedì 10 ottobre 2023)aldi Firenze come, a2024. La prima volta che vi aveva partecipato, nell'ambito del progettoItalics, era il 2018, l'omonimo brand delbolognese presentava la collezione dal titolo Guardaroba perInnamorato. «è dove il nostro progetto si è manifestato per la prima volta cinque anni fa, con quella enorme montagna di rose rosse che a pensarci adesso mi dà un gran senso di vertigine e di tenerezza», si legge nelle parole diin una nota diffusa per la stampa «come guardarsi allo specchio dopo tempo e ritrovare le cose importanti, anche se intanto è successo di tutto. Questo ritorno ...