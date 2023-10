Longhi | «Inter | non vincere quando si è superiori sintomo di malessere!»

(Di martedì 10 ottobre 2023) Brunoanalizza il pareggio in rimonta subito dall’, sommato anche alla sconfitta col Sassuolo. Secondo il giornalista si tratta di un malessere che va sicuramente sistemato e chiarito. Il giornalista ne ha parlato in un articolo pubblicato su Sportmediaset. MALESSERE – Brunoè critico nei confronti dell’dopo i punti persi con Bologna e Sassuolo: «poco umile? Se le distrazioni evidenziate contro Sassuolo e Bologna siano da annoverare sotto la stessa voce. Ma il nonle partite dasi è, èdi un malessere la cui recidività può intaccare le certezze anche della squadra più forte del torneo».-News - Ultime notizie e calciomercato ...

E' una generazione cresciuta in un paese isolato e isolazionista ma- conessa al mondo, ... Ecco che, spiega, "nell'offrire un'immagine non polarizzata della realtà iraniana, questi dodici ......vita' espone il collezionista Gianni Bellini che presenterà il suo libro '100 figu per un Bordon' con l'intervento del giornalista Lorenzo. Iniziativa realizzata in collaborazione con '...

Longhi: "Inter in fatica col Bologna". E sulle romane... Per Sempre Calcio

Longhi: “Bologna in salute, l’Inter rischia. Roma Con Lukaku parte 1-0” fcinter1908

Come dare torto a quel genio di Arrigo Sacchi, quando snocciolava gli ingredienti necessari per trasformare una squadra normale in una grande squadra. Parlava di occ (occhio), pazienza e bùs da c… , d ...Seconda sconfitta nelle prime tre giornate di campionato per il Sassuolo Femminile di mister Piovani. Dopo il pareggio casalingo con il Pomigliano, le neroverdi sono state battute 2-1 dall’Inter. Ora ...