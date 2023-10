Lombardia | Terzi | ' su Pedemontana aperti al dialogo | opera fondamentale per territorio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 10 ottobre 2023) Milano, 10 ott. (Adnkronos) - "Laè un'infrastruttura autostradale di interesse nazionale di grande rilevanza per lae la Brianza e la mancanza di adeguati collegamenti veloci ha a lungo pesato su questoe sulla mobilità dei cittadini e degli automobilisti. Chi non riconosce l'importanza di quest', quindi, dimostra di avere una visione miope riguardo al futuro infrastrutturale del nostro Paese in generale e, nello specifico, di quello dellombardo e brianzolo". Lo dichiara l'assessore a Infrastrutture e Opere pubbliche di Regione, Claudia Maria, a margine della conferenza stampa di oggi alla quale hanno partecipato i sindaci interessati dal passaggio della D breve di. ...